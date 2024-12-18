Efeler Belediyesi ve Efeler Halk Eğitim Merkezi işbirliğinde düzenlenen senaryo ve tiyatro yazarlığı kursu, Milli Aydın Bankası Kültür Merkezi’nde başladı.

Yazar-Yönetmen-Dramaturg Serkan Fırtına’nın eğitmenliğinde gerçekleştirilen kurslar, 6 ay sürecek. Bu süreçte katılımcılara, senaryo ve tiyatro oyunu yazma sürecinde gerekli teknik bilgi ve beceriler kazandırılacak. Kurs sonunda başarılı olan katılımcılara sertifika verilecek.

Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, sanata ilgi duyan vatandaşlara yeni fırsatlar sunmaya devam ettiklerini belirterek, bu tür eğitimlerin kentteki kültürel hayatı zenginleştireceğini ifade etti.