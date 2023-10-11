Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay tarafından hizmete açılan Otizm Yaşam Merkezi, özel bireylerin hayatına olumlu anlamda katkı sunmayı sürdürüyor.

Özel bireyler için 2021 yılının Aralık ayında hayata geçirilen Otizm Yaşam Merkezi, 400 öğrenci kapasitesi ile bölgenin en kapsamlısı olma özelliğini taşıyor. Otizmli bireylerin yaşamını güzelleştirmek için kalplerindeki şefkat ve yüzlerindeki tebessüm ile çalışan uzman eğitmen kadrosu; özel eğitim, spor, psikoloji, müzik ve ergoterapi ile dil ve konuşma alanlarındaki eğitimlerini aralıksız sürdürüyor. Bahse konu derslerde özel bireylerin; özgüvenlerinin artırılması, ince ve kaba motor gelişimlerinin sağlanması, sosyal beceriler kazanmaları sağlanıyor. Tüm derslerin ücretsiz olarak verildiği merkez, ilçe sakinlerinin yanı sıra çevre il ve ilçelerden de çok sayıda öğrenci ve aileye ev sahipliği yapmaya devam ediyor.