Efeler Belediyesi, 28 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilecek olan 13.Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde engelli, hasta ve yaşlı vatandaşların oylarını daha rahat kullanması için ücretsiz ulaşım desteği sağlayacak.

Efeler Belediyesi, 14 Mayıs Pazar günü yapılan 13. Cumhurbaşkanlığı ve 28.Dönem Milletvekilliği seçimleri için başlattığı “Oy Kullanmaya Engelsiz Ulaşım” kampanyasını sürdürüyor. Belediye, 28 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilecek olan 13.Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçiminde oy kullanmak isteyen engelli, hasta ve yaşlı vatandaşların oy verme merkezlerine ulaşımını ücretsiz şekilde sağlayacak. Konuyla ilgili başvuruda bulunmak isteyen vatandaşların, 444 80 09 numaralı telefonu arayabilecekleri kaydedildi.

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, tüm Efeler halkını demokrasiye olan sorumluluklarını yerine getirmesi için oy kullanmaya davet etti.