Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay’ın ilçeye kazandırdığı gündüz bakımevlerinde eğitim gören çocuklar İngilizce ve çocuklar için felsefe eğitimi almaya başladı.

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay’ın ilçeye kazandırdığı gündüz bakımevlerinde eğitim gören çocuklar İngilizce ve çocuklar için felsefe eğitimi almaya başladı.

Mimar Sinan, Ata ve Adnan Menderes Mahallelerinde hizmete açılan Efeler Belediyesi’nin gündüz bakımevleri olanaklarıyla fark oluşturmaya devam ediyor. Eğitim alanında hayata geçirdiği projelerle Efeler halkının takdirini kazanan Başkan Atay, daha önce kadınlara ve otizmli bireylere sunduğu İngilizce eğitimi olanağını son olarak kreşlerdeki çocuklara sağladı. Belediyenin gündüz bakımevlerinde eğitim gören 3, 4 ve 5 yaşlarındaki çocuklar yabancı dil derslerine başladı. Haftada 3 saat alanında uzman eğitmenlerden İngilizce eğitimi alan çocuklar, haftada bir saat de; bilişsel yetenekleri, eleştirel akıl yürütmeyi, özgüveni, iletişimi, alternatif çözümler üretmeyi ve karar alma yetisini geliştirmek amacıyla “P4C” felsefe eğitimi almaya başladı.

Yaş gruplarına göre ayrı sınıflar oluşturulan gündüz bakım evinde çocuklar, eğitimlerini alanlarında uzman eğitmenlerden alıyor. 08.30-17.30 saatleri arasında eğitim veren gündüz bakım evlerinden Adnan Menderes Mahallesi Gündüz Bakım Evi’nin geniş bahçesinde, oyun alanlarının yanı sıra çocukların gelişimine katkı sağlamak amacıyla çeşitli fidanları toprakla buluşturdukları bir alan da bulunuyor. Çocukların geleceğe daha iyi hazırlanabilmesi için kente kazandırılan gündüz bakımevleri, özel günlerde de minikleri anlamlı etkinliklerle buluşturmaya devam ediyor. Çocuklar, son olarak 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü’nde de çocuklar anlamlı bir etkinlikte buluştu. Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Veterinerlik Fakültesi’ni ziyaret eden minikler can dostlarımızı tanıyıp farkındalık kazandı.

Gündüz Bakımevlerini hizmeti ve olanaklarıyla ‘5 yıldızlı’ olarak tanımlayan Başkan Mehmet Fatih Atay, “Çocuklarımızın okul öncesi eğitimlerini en iyi şekilde alabilmeleri ve eğitim-öğretim hayatlarına 1-0 önde başlayabilmeleri için Efeler Belediyesi olarak her şeyi yapmaya hazırız. Üzerimize düşen sorumluluğun farkındayız. Bu nedenle çok önemsediğimiz İngilizce eğitimi ile çocuklarımızın gelişimine katkı sağlayacak felsefe eğitimini bu dönemde hayata geçirdik. Geleceğimiz olan çocuklarımız için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Ayrıca Başkan Atay, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, “Cinsiyete dayalı ayrımcılığın son bulduğu daha güzel bir dünya kurabilmek dileğiyle, geleceğimizin mimarı kız çocuklarımızın 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü kutlu olsun.” ifadelerini kullanarak Dünya Kız Çocukları Günü’nü kutlamayı da ihmal etmedi.