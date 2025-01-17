Efeler Belediyesi ve Efeler Kent Konseyi işbirliğinde, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kapsamında, kadınların bakış açısını sanat aracılığıyla görünür kılmayı amaçlayan anlamlı bir fotoğraf yarışması düzenlenecek.

Kadın fotoğrafçılara özel olarak düzenlenecek “Kadınların Vizöründen 21. Yüzyılda Kadın” başlıklı fotoğraf yarışması, pek çok alanda mücadele vermek zorunda olan kadınların zorluklarını sanatla atmalarına imkan tanıyacak. Yarışma, kadınların anne, eş, iş kadını gibi toplumdaki rolleri için her türlü şiddete ve zorbalığa karşı gösterdikleri çabayı vurgulamaya davet ediyor. Yarışmaya katılmak isteyen kadın fotoğrafçılar, eserlerini 28 Şubat 2025 tarihine kadar Efeler Kent Konseyi’nin mail adresine gönderebilecek. Ayrıntılı bilgi almak isteyenler belediyenin internet adresini ziyaret edebilecek.

Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, yarışmayla ilgili yaptığı açıklamada, “Kadınların toplumdaki güçlü duruşunu ve eşsiz mücadelelerini sanat yoluyla görünür kılmak için fotoğraf yarışması düzenliyoruz. Eserleri görmek için şimdiden heyecanlıyız. Tüm kadın fotoğrafçılarımızı bu anlamlı yarışmaya katılmaya davet ediyorum" ifadelerine yer verdi.