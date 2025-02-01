Efeler Belediyesi Mezarlık İşleri Müdürlüğü personeli, Gölcük Mahallesi mezarlığında kapsamlı bir bakım ve onarım çalışması gerçekleştirdi.

Efeler Belediyesi Mezarlık İşleri Müdürlüğü ekipleri, görev ve sorumluluk alanındaki bölgelerde faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor. Gölcük Mahallesi sakinlerinin yaşamını yitiren yakınlarını daha rahat bir şekilde ziyaret edebilmeleri için harekete geçen ekipler, kabristanda uzayan otları biçti, ağaçları budadı ve çevre temizliği yaptı. Öte yandan ekipler tarafından mezarlığa bir de kapı yapıldı.

Gölcük Mahallesi Muhtarı Ünal Camuz, "Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, göreve geldiği günden bu yana her zaman yanımızda oldu. Her talebimize hızlı bir şekilde olumlu cevap verdi. Mezarlığımızda bir çalışma yapılmasını istedik, çünkü ormana dönmüştü. Bakımsızdı. Efeler Belediyesi’nin personeli çok özenli ve titiz çalıştı. Başkan Yetişkin ve mesai arkadaşlarına çok teşekkür ederim" dedi.