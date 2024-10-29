Efeler Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleşen, “Aydın’da Cumhuriyet Kutlamaları” isimli sunum ve söyleşi, Cumhuriyet’in 101’inci yılında anlamlı bir etkinliğe sahne oldu.

Milli Aydın Bankası Kültür Merkezi’nde düzenlenen ve Aydınlıların ilgi gösterdiği program Aydın Eski Eserleri Sevenler Derneği Başkanı ve Araştırmacı Yazar Mehmet Özçakır’ın moderatörlüğünde gerçekleşti. Etkinlikte, Cumhuriyet’in getirdiği kazanımlar ve bu değerlerin Aydın’daki yansımaları ele alındı. Özçakır, Cumhuriyet’in toplumsal dönüşüm üzerindeki etkilerine dair çarpıcı detayları ve Aydın’ın tarihsel önemini katılımcılarla paylaştı.

Programla ilgili konuşan Başkan Anıl Yetişkin, Cumhuriyet’in sadece bir yönetim biçimi değil, aynı zamanda özgürlük, eşitlik ve adalet değerleri üzerine inşa edilmiş bir yaşam felsefesi olduğunu vurgulayarak, "Cumhuriyet’in bize miras bıraktığı bu değerleri korumak ve gelecek nesillere aktarmak hepimizin sorumluluğudur. Bu tür etkinliklerle geçmişten günümüze Cumhuriyet ruhunu yaşatmaya devam edeceğiz. Sayın Özçakır’a değerli söyleşisi için çok teşekkür ediyoruz” dedi.