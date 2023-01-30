Efeler Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ekipleri, yarıyıl tatilinde olan öğrencilerin verimli zaman geçirmeleri için bir dizi etkinlik hazırladı.

Efeler Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ekipleri, yarıyıl tatilinde olan öğrencilerin verimli zaman geçirmeleri için bir dizi etkinlik hazırladı.

Efeler Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ekipleri, hazırladığı kültür-sanat etkinlikleri ile yarıyıl tatilindeki öğrencileri hem eğlendirdi hem de bilgilendirdi. Aydın Kültür Merkezi Hidayet Sayın Salonu’nda Efelerli çocuklar ve aileleriyle buluşan, Narlıdere Belediyesi Çocuk Senfoni Orkestrası, izleyicilere sanat dolu bir gün yaşattı. Sanatçılar gösterdikleri performansla büyük beğeni topladı. Etkinliğe katılanlar arasında Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin de yer aldı. Engin ve Efeler Belediyesi Başkan Vekili Abidin Arslan konserin sonunda orkestraya çiçek ve çeşitli hediyeler sundu.

Konserin sona ermesinin ardından sahneye çıkan Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, misafirperver davranışları ve sanata verdiği önem nedeniyle Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay ve belediye ekibine teşekkür etti. Engin konuşmasının devamında Sanat, çocukluktan başlayıp ileri yaşlara kadar devam edecek bir çaba. İnşallah çocuklarımız dünya çapında güzel konserler verecek ve ülkemizi temsil edecek dedi.

Efeler Belediyesi Başkan Vekili Abidin Arslan ise Bu etkinliğin gerçekleşmesinde büyük emeği geçen başta sanatçılarımız olmak üzere Efeler Belediyesi personeline çok çok teşekkür ederim. Bundan sonraki çalışmalarda başarılar dilerim. Sizlere de katıldığınız için çok teşekkür ediyor, saygılarımı sunuyorum diye konuştu.

Yarıyıl tatili etkinlikleri çerçevesinde Efelerli çocuklar, bir önceki etkinlikte Efeler Belediyesi Şehir Tiyatrosu (EBŞT) ekibi tarafından hazırlanan ve sergilenen Nasreddin Hoca ve Çocuklar adlı müzikli çocuk oyunu ile eğlenmişlerdi. Vatandaşlar, çocuklarının sanat dolu bir tatil geçirmesini sağlayan Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay’a teşekkür etti.