Efeler Belediyesi tarafından Muharrem ayı dolayısıyla gerçekleştirilen 8 bin kişilik aşure hayrına vatandaşların ilgisi yoğun oldu, aşure almak isteyen vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu.

Muharrem ayı dolayısıyla ülke genelinde olduğu gibi Aydın’da da aşure kazanları kaynamaya devam ediyor. Bu çerçevede Efeler Belediyesi tarafından aşure hayrı gerçekleştirildi. Hazırlanan 8 bin kişilik aşure, Efeler Yağcılariçi girişinde vatandaşlara dağıtıldı. Vatandaşların ilgi gösterdiği hayırda, Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay da katılarak vatandaşlara aşure dağıttı. Aşure almak isteyen vatandaşlar zaman zaman uzun kuyruklar oluştururken 8 bin kişilik aşure kısa sürede tükendi.

Toplumun her kesiminin aynı aşuredeki çeşitlilik gibi bir arada olmasını temenni ettiğini ifade eden Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay; “Aşure içerisinde olan çeşitli gıda maddeleri gibi toplumumuzun da bütün kesimlerinin birleşmesini, mutluluk, huzur ve barış içerisinde yaşamalarını arzu ediyoruz. Bu aşure geleneğimiz de aslında bunun bir yansıması. Ben bu temennimin toplum bütün kesimleri tarafından benimsenmesini istiyorum. Bu kurumsal bir şey ve her sene devam edecek. Artık bizim veya bir başkasının inisiyatifinde olan bir şey değil. Bu kurumsal bir gelenek. Bu geleneklerimizin hepsi ilelebet devam edecek. 8 bin kişilik bir aşure hayrımız oldu. O nedenle Salı günü olmasını istedik. Kırsal mahallelerimizden gelen vatandaşlarımızın da burada olmasını istedik. Çünkü yaz ayı olduğu için merkezdeki çok insan deniz kenarında, o nedenle kırsaldaki vatandaşlarımızın da bu etkinlikten yararlanmasını istedik” dedi.