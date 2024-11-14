Aydın’ın Efeler ilçesinde belediye ekiplerince tespit edilen çöp evden 2 kamyon çöp çıkarılırken, ev dezenfekte edildi.

Efeler Belediyesi, ilçede daha temiz ve sağlıklı bir çevre oluşturmak için yürüttüğü temizlik ve çevre sağlığını koruma çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre Efeler Belediyesi ekipleri, Orta Mahalle 209. Sokak’ta, bir evin çöple dolduğunu tespit etti. Bu durum karşısında hızla harekete geçen Zabıta Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri kapsamlı bir çalışma başlattı. Ekipler, evden yaklaşık 2 kamyon çöp çıkartırken, çevredeki sağlık riskleri de ortadan kaldırıldı. Çöplerin toplanmasının ardından, alan dezenfekte edilerek hijyenik hale getirildi.

Mahalle sakinleri, Efeler Belediyesi ekiplerinin hızlı ve özverili çalışmaları için teşekkür etti.