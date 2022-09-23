Türkiye’nin önemli tarım kentlerinden olan Aydın’ın Efeler ilçesin, Akdeniz Meyve Sineği ve Zeytin Sineği için kontrol çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Türkiye’nin önemli tarım kentlerinden olan Aydın’ın Efeler ilçesin, Akdeniz Meyve Sineği ve Zeytin Sineği için kontrol çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Efeler İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personelleri bitki sağlığı ile ilgili konularda arazide periyodik kontrollerine devam ediyor. Bu çerçevede Mesutlu, Dalama ve Emirdoğan mahallelerine giden saha ekipler, incir, nar gibi meyve ağaçlarında Akdeniz Meyve Sineği izleme tuzakları yerinde kontrol etti. Zeytin Sineği için tespit edilen zeytin bahçelerinde kurulan zeytin sineği tuzakları da kontrol edilerek zararlı popülasyonlar incelendi.

Zararlı yoğunluğunun izlenmesi için kurulan tuzaklarda zararlı popülasyonu görüldüğü anda çiftçiler mücadele ve müdahale için uyarılıyor. Böylece oluşabilecek verim kayıplarının da önüne geçilmesi sağlanıyor.