Aydın’ın Efeler ilçesinde bulunan Pınarbaşı Mesire alanındaki oyun alanlarında, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce verilen zararların izleri siliniyor.

Ailelerin ve çocukların kentteki uğrak noktalarından biri olan Pınarbaşı Mesire Alanı’nda yer alan parktaki oyuncaklara kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce zarar verildi. Yaşananların ardından hızla harekete geçen Efeler Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, bahse konu yerdeki çalışmalarını kısa sürede tamamlayıp, zararların izlerini sildi. Oyuncaklara, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce şiddet ve cinsellik içeren resimler ve yazılar, belediye ekiplerince hızla temizlendi. Boyanan oyun alanları eski görünümüne kavuşturuldu.

Çocukların yoğun olarak bulunduğu oyun alanlarının eski haline getirilmesi için Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin’in talimatının ardından harekete geçen ekipler, olumsuz içerikli resim ve yazıları sildi ve oyuncakları boyadı. Tüm bakım ve onarımların eksiksiz olarak yapıldığı faaliyetlerin ardından alan yeniden çocuklar için eğlenceli bir yere dönüştürüldü.

Çalışmaların ardından eski haline dönen oyun alanları için ekiplere ve Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin’e teşekkür eden vatandaşlar, oyuncaklara zarar verenlere de tepki gösterdi.