Aydın Efeler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından kitap okunmasını teşvik etmek ve öğrencilere örnek olmak hedefiyle hayata geçirilen “Yöneticiler Okuyor” projesinin ilk toplantısı gerçekleştirildi.

Aydın’ın Efeler ilçesindeki öğretmen, öğrenci ve veliler başta olmak üzere tüm vatandaşlara kitap okuma alışkanlığı kazandırmak hedefiyle “Yöneticiler Okuyor” projesi hayata geçirildi. Geçtiğimiz aylarda Efeler İlçe Milli Eğitim Müdür Hakan Özcan başkanlığında düzenlenen istişare toplantısının ardından yol haritası belirlenen projenin ilk toplantısı gerçekleştirildi. “Başarısızlığın Olmadığı Okul” kitabının sunumu ile başlayan proje çerçevesinde etkinlikler düzenlenerek öğrencilerin kitap okuma alışkanlığı kazanması sağlanacak.

Efeler Ortaokulu müdürü Arif Evci tarafından yapılan sunum öncesinde konuşan Efeler İlçe Milli Eğitim Müdürü Hakan Özcan; “Kitap, eğitimin yalnızca bilgi aktarmak değil, aynı zamanda öğrencilerin sosyal, duygusal ve kişisel gelişimlerini desteklemek olduğunu savunan bir rehberdir. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli çerçevesinde eğitimde daha insancıl ve öğrenci merkezli bir yaklaşım benimsendiği bu yeni modelde kitap, gerek öğrenciler gerekse yönetici ve öğretmenlerimiz için değerli bir kaynak niteliğindedir” dedi.

Konu ile ilgili Efeler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada ise “Efeler İlçe MEM Bilim Akademisi’nin düzenlemiş olduğu ‘Yöneticiler Okuyor’ adlı projemizin ilk toplantısı ‘Başarısızlığın Olmadığı Okul’ kitabının sunumu ile Recep Tayyip Erdoğan Kütüphane Konferans Salonu’nda başladı” ifadeleri yer aldı.