Efeler Belediyesi, sorumluluk alanındaki bölgelerde sürdürdüğü yol yapım çalışmalarıyla kenti modern ve yepyeni bir görünüme kavuşturuyor.

Efeler Belediyesi, sorumluluk alanındaki bölgelerde sürdürdüğü yol yapım çalışmalarıyla kenti modern ve yepyeni bir görünüme kavuşturuyor.

Efeler Belediyesi ilçe genelinde yolların bakım, onarım ve asfaltlama çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay’ın talimatıyla mahallelerde yeni yol yapımı ve onarım ihtiyacı duyulan bölgelere yoğunlaşan Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, bu çerçevede Kardeşköy Mahallesi’nde halkın yoğun olarak kullandığı Kardeşköy Meydanı’ndaki 5049’uncu sokakta çalışmalar gerçekleştiriyor. Ekipler, iş makineleri ile bozulan yolların eskimiş taşlarını söküp, yolu düzelterek yeni parke taşı döşeme işlemini tamamladı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, “İlçe genelinde çalışmalarımızı hızla sürdürüyoruz. Belediyemizin yol yapım ve bakım-onarım çalışmaları, periyodik olarak Efelerimizin tüm mahallelerinde devam edecek” diye konuştu.