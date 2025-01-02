Efeler Belediyesi’nde yılın ilk meclis toplantısı gerçekleştirilirken, toplantıda emekliye ayrılan 95 personelin kıdem tazminatlarının ödenmesi ve SGK prim borçlarına yönelik görüşülen gündem maddeleri dikkat çekti.

Efeler Belediye Meclisi, yeni yılın ilk meclis toplantısını gerçekleştirdi. Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin başkanlığında gerçekleştirilen Ocak ayı meclis toplantısında 4’ü gündem dışı olmak üzere 15 gündem maddesi görüşülerek ilgili komisyonlara sevk edildi. Zabıt özetinin okunmasıyla başlayan toplantının en dikkat çeken gündem maddesi ise belediyeden emekliye ayrılan personellerin kıdem tazminatlarının ödenmesi kapsamında İller Bankası’ndan kredi kullanılmasına ilişkin 5 Aralık 2024 tarihinde alınan kararının iptal edilmesi oldu. Belediyenin öz kaynaklarını kullanarak gerekli tazminat ödemelerin yapılması sebebiyle İller Bankası’ndan kredi kullanımının iptali kararı oy birliği ile kabul edildi. Konu ile ilgili açıklama yapan Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, emekliye ayrılan 95 personelin kıdem tazminatlarının, belediyenin öz kaynaklarını kullanarak tek seferde ödenmesi sebebiyle İller Bankası’ndan kredi kullanımına gerek kalınmadığını belirterek “Meclis üyelerimizle de istişare ederek oybirliği ile İller Bankası’ndan kredi çekilmesi konusunda bir yetki almıştık. Bu yetkimize istinaden İller Bankası’na başvurumuzu yaptık. Ancak İller Bankası’nın cevabı teminat mektubunun verilmesi yönündeydi. Yani bir ödenek aktarımının söz konusu olmayacağı, kredi aktarımının nakit olarak mümkün olmayacağına ilişkin bir beyanda bulundular. Biz de yaklaşık bir buçuk ay içerisinde bunu öz kaynaklarımız ile ödeyebilir miyiz diye düşündük. 37 milyon TL faiz, vergi ve diğer masraflar toplamıyla 47 milyon liralık bir giderimiz oluşacaktı. Kıdem tazminatı ödemesi oluşacaktı. Toplamda 84 milyon TL bir borçlanma söz konusuydu yani. Biz bunu geçen ay içerisinde yaptığımız çalışmalarla çözüme kavuşturduk. Belediyemizin kadrolu 33 işçisi, Efebel’in de 62 işçisinin emekli kıdem tazminatlarını peşin olarak tamamladık. Yani toplamda 95 personelimizi hiç bir şekilde mağdur etmeden hatta taksite bile bağlamadan tüm kıdem tazminatlarını kendi öz kaynaklarımızla ödedik. Böylece tüm bu borçtan ve ayrıca faiz yükümlülüğünden kurtulmuş olduk” dedi.

“Görüşmelerimiz sürüyor”

Gündemin dikkat çeken bir diğer gündem maddesi ise Efeler Belediyesi’ne ait olan Efebel şirketinin Sosyal Güvenlik Kurumu’na olan prim borçlarına karşılık 56 adet gayrimenkulün SGK’ya devredilmesi ya da nakdi teminat olarak sunulması için Belediye Başkanı Anıl Yetişkin’e yetki verilmesi oldu. Efebel’in sigorta prim borçlarına karşılık gayrimenkullerin verilmesi ile ilgili gündem maddesi görüşülerek oy birliği ile karara bağlanırken, konu ile ilgili açıklama yapan Başkan Yetişkin; “Hepinizin malumu bizim ciddi bir şekilde SGK borcumuz var. Ondan dolayı icra işlemlerini de şu anda durdurduk. Görüşmelerimiz devam ediyor. Borçlarımıza karşılık olmak üzere yani 470 milyon TL gibi bir borcumuz var. Buna karşılık olmak üzere 56 adet gayrimenkul tespit ettik. Onlarla ilgili görüşmelerimiz sürüyor. Eğer SGK kabul ederse borcumuzun büyük bir bölümünü borca karşılık olmak üzere devir ya da nakdi teminat olarak sunacağız. Tabi ki SGK bu konuda nasıl bir tavır sergileyecek onu bilmiyoruz. Görüşmelerimiz sürüyor” dedi.

“Denetim Komisyonu üyeleri belirlendi”

Meclis toplantısının devamında, belediyenin bir önceki yıl gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap kayıt ve işlemlerinin denetimi için Denetim Komisyonu’nun kurulması kararlaştırıldı. Kurulan komisyona üye seçimleri yapılması için gizli oylama gerçekleştirildi. Gizli oylama ile yapılan üye seçimleri sonucunda yeni kurulan Denetim Komisyonu’na CHP’den Polat Bora Mersin, Murat Özkan, Rıza Yörüyen, Cumhur İttifakı’ndan ise Ramazan Subaşı, Ozan Ancın getirildi.

“Meclis tatil yapmayacak”

Efeler Belediye Meclisi 2025 yılı çalışma takviminin de belirlendiği toplantıda oy birliği ile alınan karara göre belediye meclisinin yaz döneminde tatil yapmaması ve her ayın ilk Salı günü meclisin toplanması kararlaştırıldı. Ayrıca meclis toplantılarında görüntü ve ses kaydının alınması da oy birliği ile kabul edildi. 2025 yılında meclis üyelerine ödenecek huzur hakkı tutarının belirlenmesi ile ilgili gündem maddesi ise görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu’na sevk edildi.

Gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından Başkan Yetişkin, 6 Ocak Pazartesi günü saat 16.00’da tekrar toplanmak üzere oturumu kapattı.