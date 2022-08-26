Efeler Belediyesi görev ve sorumluluk alanındaki parklarda bakım ve yenileme çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

Efeler Belediyesi görev ve sorumluluk alanındaki parklarda bakım ve yenileme çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay’ın talimatıyla, Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, belediyenin sorumluluk alanında bulunan parklarda bakım, onarım, yenileme ve temizlik çalışmalarına devam ediyor. Çalışmalar çerçevesinde ekipler, çocukların daha güvenli ve sağlıklı bir ortamda gönüllerince koşup oynayabilmeleri için Tepecik Mahallesi’ndeki Şehit Fırat Lokmacı Parkı’nı yeniden dizayn etmek için yoğun mesai harcıyor. Parkın eskiyen zeminini ve oyun grubunu yenileyen ekipler, parkı çocuklar ve aileler için hazır hale getirmek adına sıcak havaya rağmen çalışmalarını sürdürüyor. Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, konuyla ilgili yaptığı açıklamada “Ekiplerimiz sahada parklarımızın kontrolünü sağlıyor. Yıpranan, bakım gerektiren çocuk oyun gruplarımız yenileniyor. Parklarımızı daha güzel hale getirmek adına belediye olarak üzerimize düşen sorumluluğun farkındayız. Bu konuda çalışmalarımızı aralıksız şekilde sürdüreceğiz” şeklinde konuştu.