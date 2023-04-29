Efeler Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Münür Alikoç Gastronomi Festivali’nin ikinci günü de renkli görüntülere sahne olurken, düzenlenen "Yemekler Yarışıyor" isimli yarışmada "Dört Otlu Burger" en iyi tabak seçildi.

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay’ın Efeler mutfağını dünya çapında tanıtmak amacıyla düzenlediği Münür Alikoç Gastronomi Festivali, ikinci gününde sergi, söyleşi, mutfak atölyesi çalışmaları ve çeşitli etkinliklerle devam etti. Pınarbaşı Mesire Alanı’nda düzenlenen etkinliklerde, Usta Şef Hazer Amani, Yazar, Gazeteci ve Belgesel Yönetmeni Nebil Özgentürk ile Tiyatro, Sinema ve Dizi oyuncusu Halil Ergün Efeler halkıyla buluştu. Yaşar Üniversitesi öğrencileri ile İzmirli fotoğraf sanatçıları tarafından beraber düzenlenen “Bir Tabak Ot Yemeği Sergisi” ile Aydın Ticaret Borsası’nın Zeytinyağı Tadım Paneli gün boyunca vatandaşların beğenisine sunuldu. Efeler Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Münür Alikoç’un vefatı nedeniyle buruk geçen etkinliklerin ikinci günü saat 12.00’de “Ege’nin Ot Yemekleri” söyleşisi ile sürdü. Moderatörlüğünü Slow Food Türkiye Kurucu Lideri Nedim Atilla’nın üstlendiği ve İzmir Ekonomi Üniversitesi Mutfak Sanatları Bölümü Öğretim Üyesi Yar. Doç. Dr. Betül Öztürk ile Agroarkeolog Doç. Dr. Ahmet Uhri’nin konuşmacı olarak katıldığı söyleşide ot yemekleri ve bitkiler hakkında konuşuldu. Ege Bölgesi’nin bitkiler ve ot yemekleri bakımından oldukça zengin bir bölge olduğunu ifade eden Uhri, Dünya’da bulunan 13 bine yakın bitki çeşidinden 11 bininin Anadolu’da yetiştiğini ve bunların 8 bin kadarının yenilebilir olduğunu söyledi.

Festival, Usta Şef Hazer Amani’nin yer aldığı 15.30’daki Mutfak Atölyesi ile devam etti. Sabahın erken saatlerinde Efeler’deki kent pazarından alışveriş yapan Amani, yöreye özgü bitkileri kullanarak birbirinden lezzetli yemekler yaptı. Efelerli vatandaşlar için çeşitli malzemelerle iki adet özel tabak hazırlayan Amani, ilk yemeğine “Bol otlu, enginarlı ve baklalı kuzu yemeği” ikincisine ise “Baklalı dereotlu pilav” ismini verdi. Hünerlerini sergilemeye devam eden Amani, festival ziyaretçileri için “Efeler magnolia” adını verdiği bir de tatlı yaptı.

Enginar kültürü konuşuldu

Münür Alikoç Gastronomi Festivali saat 15.30’da düzenlenen ve moderatörlüğünü Serdar Çelenk’in yaptığı “Efeler’de Enginar Kültürü” isimli söyleşi ile devam etti. Coğrafi avantajlar nedeniyle en lezzetlisi ve besleyicisinin Efeler’de yetiştirildiği enginarın, kullanım alanları, tüketim yöntemleri ile tarihi süreci konuşuldu. Söyleşinin konuşmacı koltuklarında Yaşar Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Mehmet Kahyaoğlu ile ünlü Şef ve Yazar Arzu Öcal oturdu. Konuşmacılar, Dünya tarihinde iz bırakmış birçok ismin sofrasında enginara yer verdiğini ve patlıcandan sonra en fazla çeşitte yemeği yapılan ürünün enginar olduğu bilgisini paylaştı. Söyleşi, vatandaşların soruların yanıtlanmasıyla son buldu.

Özgentürk ve Ergün Efeler halkıyla buluştu

Tiyatro sahnelerinin usta ismi, dizi ve sinema sanatçısı Halil Ergün ile Yazar, Gazeteci ve Belgesel Yönetmeni Nebil Özgentürk, saat 17.00’de gerçekleştirilen “Sanatta Gastronomi” isimli panelde Efeler halkıyla buluştu. Efeler halkının ilgiyle takip ettiği söyleşide Ergün, şiirler okudu ve sanat hayatını anlattı. Çocukluk yıllarına da değinen sanatçı, o dönemdeki tarım ve şehircilik uygulamalarından bahsetti. Vatandaşların sorularını içtenlikle yanıtlayan sanatçılar söyleşi sonunda Efeler halkı ile bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

Coğrafi işaretli incir ve kestane konuşuldu

Münür Alikoç Gastronomi Festivali’nin 2’nci gününün son söyleşisi “Aydın’ın Avrupa Birliği İşaretleri İncir ve Kestane” oldu. Moderatörlüğünü Argoarkeolog Ahmet Uhri yaptı. Söyleşinin konuşmacısı ise Yöresel Ürünler ve Coğrafi İşaretler Türkiye Araştırma Ağı (YUCİTA) kurucu üyesi Pınar Nacak oldu. Söyleşide, coğrafi işaret kavramının önemine vurgu yapıldı. Coğrafi işaretin gastronomi turizmini canlandırdığı Aydın yöresinin de en fazla incir ve kestane yetiştirilen bölge olarak bu iki ürünün tesciline sahip olduğu belirtildi ve bölgede daha birçok coğrafi işareti alınabilecek lezzetler olduğuna ve bu yönde çalışmaların artması gerektiğine dikkat çekildi. Gastronomi Festivali ile Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay’ın bu yönde bir farkındalık uyandırdığını söyleyen konuklar Başkan Atay’a ve Efeler Belediyesi’ne teşekkür etti.

Festivalde yemekler yarıştı

Festivalin ikinci günü lezzet yarışmasıyla son buldu. Saat 19.00’da yapılan yemek yarışmasında en iyi tabağı sunmak için tatlı bir rekabet yaşandı. “Yemekler Yarışıyor” isimli yarışmada 24 hünerli el yaptıkları zeytinyağlı yemekleri jüri üyelerinin beğenisine sundu. Yarışmanın jüri koltuklarında, Betül Öztürk, Ahmet Uhri, Serdar Çelenk, Arzu Acurol, Kazım Tütüncuoğlu, Pınar Nacak, Mehmet Kahyaoğlu ve Hazer Amani yer aldı. Amani aynı zamanda jüri sözcülüğü görevini de üstlendi. Yarışma sonucunda, Hacer Özacer hazırladığı “Ebegümeci Kavurması” ile üçüncü, Rabia Akar’ın yaptığı “Göce” adlı yemek ikinci oldu. Dilan Akyol’un “Dört Otlu Burger” ismini verdiği yemek ise yarışmanın en lezzetli tabağı seçildi.