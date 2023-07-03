Önemli turizm kentlerinden olan Aydın’ın Efeler ilçesinde, tatil sezonunun başlaması ile birlikte ’yaz manzarası’ değişmedi, sokak ve caddeler sessizliğe büründü.

Aydın’ın denize kıyısı olmayan merkez ilçesi Efeler’de her yıl yaz aylarında yaşanan manzara bu yıl da değişmedi. Hava sıcaklıklarının artması ve tatil sezonunun başlaması ile birlikte her gün yüzlerce insanın kullandığı cadde ve sokaklar sessiz kaldı. Önemli turizm kentlerinden olan Kuşadası ve Didim ilçelerinde nüfus yoğunluğu yaşanırken, Kurban Bayramı tatili dönüşü Efeler ilçesinde nüfus yoğunluğu değişmedi.

9 günlük bayram tatili sürecinde 2,5 milyon vatandaşı ağırlayan Aydın’da, tatilciler şehirlerine dönüş yaparken Aydınlılar ise yazlıklarında kalmayı tercih etti. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Efeler ilçesi, birçok vatandaşın yazlıklarına gitmesi ile birlikte sessizliğe büründü. Her gün yoğun insan ve araç trafiğinin yaşandığı sokaklar ise sakin kaldı.