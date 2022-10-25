Efeler Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ilçe genelinde, yabani ot ve çim biçme çalışmalarına devam ediyor.

Efeler Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ilçe genelinde, yabani ot ve çim biçme çalışmalarına devam ediyor.

Park ve yeşil alanların yanı sıra sokaklarda da gerçekleştirilen yabani ot ve çim biçme çalışmaları kentin daha temiz ve güzel bir görünüme kavuşmasını sağlıyor.

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay’ın talimatıyla Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından Umurlu Mahallesi genelinde çim ve yabani ot biçme işlemi gerçekleştirildi, yeşil alanların rutin bakımı yapıldı. Hizmetten duydukları memnuniyeti dile getiren Umurlulu vatandaşlar, Başkan Atay’a teşekkürlerini iletti. Efeler Belediyesi’nin özenle yürüttüğü çalışmalarda, gerek halkın sağlığı, gerekse çevre düzenlemesi ön planla tutulurken ilçenin daha yeşil bir görünüme kavuşması sağlanıyor.