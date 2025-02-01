Efeler Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü’nün organize ettiği sabah namazı buluşması, bu hafta Karaca Ahmet Camii’nde gerçekleştirildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün talimatları doğrultusunda her hafta farklı camilerde düzenlenen sabah namazı buluşmaları devam ediyor. Bu kapsamda bu hafta Karaca Ahmet Camii’nde sabah namazı buluşması gerçekleştirildi.

Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan program, sabah namazının kılınmasının ardından tesbihat, sohbet ve dua ile devam etti. Katılımcılar, sabahın erken saatlerinde bir araya gelerek manevi bir atmosferde buluşmanın huzurunu yaşadı. Program, katılımcılara çorba ikramıyla sona erdi. Efeler İlçe Müftüsü Mehmet Yorulmaz, programın düzenlenmesinde emeği geçen görevlilere, katkı sunan hayırseverlere ve cami cemaatine teşekkür etti. Sabah namazı buluşmasına Efeler İlçe Müftüsü Mehmet Yorulmaz, din görevlileri, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.