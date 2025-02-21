Efeler Belediyesi Gündüz Bakımevlerinde eğitim gören minikler, kendi elleriyle yetiştirdikleri ürünleri hasat etmenin mutluluğunu yaşadı.

Alanında uzman öğretmenlerin rehberliğinde temel eğitimlerin yanı sıra yabancı dilden sanatın çeşitli dallarına kadar eğitim alan öğrenciler, farklı etkinliklerle de becerilerini geliştirmeye devam ediyor. Toprağa ekim sürecinden hasadına kadar ürünlerin yetiştirilmesindeki tüm süreçte aktif rol oynayan çocuklar, marul, turp, taze soğan, roka, brokoli ve havuçları topladı. Çocukların bitkilerle etkileşimde bulunarak dokular, şekiller ve boyutlar hakkında bilgi edinmelerini sağlayan etkinlikte aynı zamanda, bitki yetiştirme faaliyetleri, minik zihinlerin motor becerilerinin gelişimine, yeteneklerinin artmasına ve sosyal-duygusal açıdan büyümelerine katkı sundu.