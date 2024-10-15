Efeler Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen kapsamlı temizlik çalışmaları devam ediyor. Ekipler, pırıl pırıl bir Efeler için faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor.

Cadde ve sokakları tazyikli su ile yıkayan ekipler, park ve yeşil alanları da titizlikle temizliyor. Ayrıca, ağaçlarda budama ve bakım çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu çalışmalar, Efeler halkı ve mahalle sakinleri tarafından büyük bir takdirle karşılanıyor. Son olarak, Mesudiye, Meşrutiyet ve Ata Mahallelerinde gerçekleştirilen temizlik çalışmaları, bölge sakinleri tarafından takdir topladı. Ekipler, bu başarılı uygulamanın ardından diğer mahallelerde de temizlik çalışmalarına devam edecek. Efeler halkı, temiz ve sağlıklı bir çevre için yapılan bu çalışmalardan memnuniyet duyuyor. Temizlik seferberliği, ekiplerin görev ve sorumluluk alanında bulunan mahallelerde sırasıyla gerçekleştirilecek.