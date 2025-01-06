Aydın’ın Efeler ilçesinde vatandaşların arazilerine rahat ulaşabilmesi amacıyla harekete geçen belediye ekipleri, tarım arazilerine giden yollarda düzenleme ve genişletme çalışması gerçekleştirdi.

Efeler Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, görev ve sorumluluk bölgelerindeki faaliyetlerine devam ediyor. Ekipler, İlyasdere ve Kozalaklı mahallelerinde vatandaşların tarım arazilerine ve evlerine ulaşmak için kullandıkları yollarda düzenleme ve genişletme çalışması gerçekleştirildi. Bu sayede, mahalle sakinleri tarım arazilerine daha konforlu ve güvenli bir şekilde ulaşma imkanı buldu. Gerçekleştirilen çalışmalar nedeniyle memnuniyetlerini dile getiren mahalle sakinleri, Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin’e teşekkür ederken, çalışmaların ilçe genelinde süreceği öğrenildi.