Efeler Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü İlaçlama Birimi, sivrisinek ve karasinekle yıl boyunca mücadelesini sürdürüyor.

Özellikle yaz aylarında kent zararlılarının artışını engellemek amacıyla, larva döneminde gerçekleştirilen ilaçlama uygulamaları büyük önem taşıyor. Bu sayede yaz aylarında sivrisinek ve karasinek yoğunluğu minimum seviyeye indiriliyor. Efeler’in ekipleri, ilçede sivrisinek ve karasineklerin üremesine neden olabilecek tüm alanlarda, özellikle kuyular, havuzlar ve su birikintileri gibi yerlerde ilaçlama gerçekleştirirken, uygulamalar sivrisinek ve karasinek yoğunluğunu önemli ölçüde azaltıyor.