Aydın’ın Efeler ilçesinde Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay’ın talimatıyla hayata geçirilen Kitap Kafe’nin sekizincisi düzenlenen törenle açıldı. Açılış töreninde konuşan Başkan Atay, 2024 yılında yapılacak olan yerel seçimlerdeki adaylık sürecine dikkat çekerek “Aday belirlenirken halkın dediği olacak” dedi.

Aydın’ın Efeler ilçesinde Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay’ın talimatıyla hayata geçirilen Kitap Kafe’nin sekizincisi düzenlenen törenle açıldı. Açılış töreninde konuşan Başkan Atay, 2024 yılında yapılacak olan yerel seçimlerdeki adaylık sürecine dikkat çekerek “Aday belirlenirken halkın dediği olacak” dedi.

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay’ın Efeler’i ‘Marka Kent’ yapma yolunda hayata geçirdiği projelerinden ’Kitap Kafe’nin sekizinci şubesi Çeştepe Mahallesi’nde düzenlenen törenle açıldı. Geçtiğimiz yıl Ocak ayında açılan ilk Kitap Kafe’nin açılış töreninde, diğer mahallelerde de kitap kafeler açılacağı konusunda Efeler halkına söz veren Başkan Atay, bu sözünü hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadığını ifade ederek, verdiği tüm sözleri tutacağına dikkat çekti.

Bir sözünü daha yerine getirmenin mutluluğunu ve gururunu yaşadığını ifade eden Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay; “Söz verdim her mahalleye bir Kitap Kafe yapacağız. Her ay bir Kitap Kafe’nin açılışını yapacağız. Bu ülkeyi gelecekte yönetecek olan geleceğimiz çocukların cahil olmadan bilgisiz olmadan, birilerinden duyduğu ile bu ülkeyi yönetmesine değil kendileri sorgulayarak, bilgi edinerek bu ülkeyi yönetmelerini istiyorum. O nedenle Kitap Kafeler çok önemli” dedi.

Açılış konuşmasında 2024 Yerel Seçimleri’ne de dikkat çekerek adaylık ile ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Atay, hiçbir zaman kendisini yalnız bırakmayan Efelerli vatandaşlara meclis üyelerine, oda başkanlarına ve muhtarlara teşekkür ederek “Yanımda olduğunuz sürece size ne söz verdiysem, sonuna kadar yerine getireceğim. Buna hiç kimse engel olamayacak. Çünkü halk ne derse o olur. Sizin bu desteğinizin devam etmesini istiyorum. Bir yıl sonra seçim için adaylar belirlenecek. Orada da halkın dediği olacağına inanıyorum” şeklinde konuştu.

Başkan Atay, konuşmasının ardından açılış kurdelesini keserek, Kitap Kafe içerisinde incelemelerde bulundu. Kafe içerisindeki kitapları da inceleyen Başkan Atay, Efelerli vatandaşlara da seslenerek, kitap bağışlarının devam ettiğini ve isteyen herkesin kitap bağışında bulunabileceğini hatırlattı. Açılış törenine onur konuğu olarak katılan yazarlar, onlar için hazırlanan stantta kitaplarını imzaladı.