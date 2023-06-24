Aydın’ın Efeler ilçesinde genellikle kırsal kesimlerde görülen zehirli uğur böceği örümceği, bu kez kent merkezinde görüldü. Sokak üzerindeki bir kaldırımda görülen böcek, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile fotoğraflandı.

Son günlerde Aydın dahil birçok ilde görülen, nadir zehirli türlerden olan uğur böceği örümceği, Efeler ilçesinde kent merkezinde de görüldü. Genellikle kırsal kesimlerde görülen zehirli uğur böceği örümceği, bu kez kent merkezinde ortaya çıktı. Mimar Sinan Mahallesi 2399 Sokak üzerinde görülen böcek, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile fotoğraflandı.