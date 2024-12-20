Efeler Belediyesi hafta sonu ilçede etkili olması beklenen kuvvetli yağışlar öncesi taşkınların önüne geçmek için hummalı bir çalışma gerçekleştirdi.

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü’nden alınan bilgilere göre, 21 Aralık Cumartesi günü Efeler ilçesinde çok kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. Efeler Belediyesi, Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri su taşkınlarının önüne geçmek amacıyla kent genelindeki su giderlerinin temizliğini yaptı. Suyun akışına engel olabilecek kuru yapraklar ekiplerce toplanıp temizlendi.

Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Belediye olarak her türlü hava şartına karşı halkımızın mağdur olmaması için tüm ekiplerimizle sahadayız. Yoğun yağış öncesinde gerekli hazırlıkları tamamladık. Hemşehrilerimizin huzuru ve güvenliği bizim önceliğimizdir" ifadelerini kullandı. Başkan Yetişkin, acil durumlar için vatandaşların belediyenin 444 8009 numaralı çağrı merkezini arayarak destek alabileceklerini de hatırlattı.