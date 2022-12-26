Aydın’ın Efeler ilçesinde bu yıl ilki gerçekleştirilen ’Efeler Ortaokullar Arası Matematik Oyunları’nda öğrenciler hem takım çalışmasını öğrendi, hem de matematik ile yarıştı.

Aydın’ın Efeler ilçesinde bu yıl ilki gerçekleştirilen ’Efeler Ortaokullar Arası Matematik Oyunları’nda öğrenciler hem takım çalışmasını öğrendi, hem de matematik ile yarıştı.

Efeler İlçe Milli Eğitim koordinesinde bu yıl sibernetik biliminin kurucusu Cezeri’ye itafen Cezeri Yılı ilan edilirken, Efeler’de bu yıl ilk kez Ortaokullar Arası Matematik Oyunları düzenlendi. Takım çalışması ve öğrencilerde aidiyet duygusu oluşturulması amacıyla gerçekleştirilen proje çerçevesinde ilk aşamada 47 özel ve resmi ortaokuldan öğrenciler yarıştı. ’Ortaokullar Arası Matematik Oyunlarının 1. Aşama sınavı’ Adnan Menderes Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde toplam 141 öğrencinin katılımı ile gerçekleştirildi. Birinci aşama sınavında öğrencilere çoktan seçmeli 20 soru ile açık uçlu 3 soru yöneltildi. Sınavda başarı göstererek en yüksek puan alan ilk 5 okul 30 Nisan 2023 Pazar günü yapılacak olan ikinci aşama sınavına katılmaya hak kazanacak. 1. Aşama sınav sonuçları 18 Ocak 2023 Çarşamba günü açıklanacak.

1. Aşama sınavına katılan öğrencilere katılım belgeleri ile danışman öğretmenlerin teşekkür belgeleri, Efeler İlçe Milli Eğitim Müdürü Hakan Özcan tarafından takdim edildi. Sınav süresince sınava katılan öğrencilerin danışman matematik öğretmenleri ile kahvaltılı sohbet programı düzenlenerek karşılıklı fikir alışverişlerinde bulunuldu.