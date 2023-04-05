Efeler Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü ekipleri, Ramazan Bayramı öncesinde ilçedeki mezarlıklarda temizlik ve bakım çalışmalarını sürdürüyor.

Efeler halkının Ramazan Bayramı süresince yoğun olarak ziyaret edeceği mekanlar arasında bulunan mezarlıklar detaylı bir şekilde temizleniyor. Mezarlıklar Müdürlüğü ekipleri tarafından sorumluluk alanındaki tüm kabristanlarda yürütülen faaliyetlerde, uzayan çimler biçildikten sonra yabani otlar, çalılar ve dikenler sökülerek mezarlıkların daha temiz bir görünüme kavuşması sağlanıyor. Ekiplerin titiz çalışmalarıyla, içinde bulunulan Ramazan ayında da vatandaşların daha sağlıklı bir şekilde mezarlık ziyareti yapabilmeleri hedefleniyor.