Aydın’ın Efeler ilçesinde İlçe Müftülüğü’ne bağlı Külliye Camii 4-6 Yaş Kur’an Kursu düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Aydın’ın Efeler ilçesinde İlçe Müftülüğü’ne bağlı Külliye Camii 4-6 Yaş Kur’an Kursu düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Tören, Külliye Camii Müezzin Kayyımı İslam Dumrul’un Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Ardından Efeler ilçesi Akarca Camii Müezzin Kayyımı Mikail Öztürk katılımcılara ilahi dinletisi sunarken 4-6 yaş öğrencileri çocuklarda küçük bir gösteri icra etti. Açılış programda konuşan İl Müftüsü Hasan Güneş, "Bugün bizler çocuklarımızın en güzel şekilde yetişmesini istiyoruz. Bu kurslardaki hocalarımızın gayretleriyle, çocuklarımıza kültürel ve ahlaki değerlerimizi en net ve en doğru şekilde öğretmeye devam ediyoruz. Lakin bizlerin bunları anlatması yetmiyor çünkü çocuklar anlatılanlardan ziyade evdeki büyüklerinden gördüklerini daha çok örnek alıyorlar. Bu sebeple bizler sizlerden hem öğrencilerinizi kurslarımıza göndermenizi hem de bu kurslarda öğrendiklerini sizlerin yaşayışıyla bağdaştırmalarını istiyoruz. Şayet böyle olursa çocuklarınızdaki güzel ve ahlaki alışkanlıkların çok sağlam ve güçlü temeller üzerine inşa edildiğine şahit olacaksınız. Bizler de bunun mutluluğu ve ecrine nail olmuş olacağız. Bu umut ve beklentilerle bugün burada, bir kursumuzun daha açılışını gerçekleştiriyoruz. Rabbim hayırlı ve muvaffak eylesin" dedi.

Yapılan duanın ardından açılış kurdelesi kesilerek 4-6 Yaş Kur’an kursu hizmete açılırken, katılımcılara ikramda bulunuldu.Törene, Aydın İl Müftüsü Hasan Güneş, İl Müftü Yardımcıları Mehmet Atay ve Melek Sevindi, Efeler İlçe Müftü Vekili Adem Sakarya, din görevlileri ve vatandaşlar katıldı.