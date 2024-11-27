Türkiye’de en fazla çilek üretiminin yapıldığı illerin başında gelen Aydın’da çiftçiler, kış çileği üretimi için tarlaya inerken Efeler ilçesinde fideler toprakla buluştu.

Örtü altı sebze ve meyve üretiminin yaygınlaşması ile birlikte Aydın’da kış çileği üretimi de yaygınlaştı. Aydın’ın Sultanhisar ve Köşk ilçeleri başta olmak üzere Koçarlı, Efeler ve Yenipazar ilçelerinde kış çileği için hazırlıklar başladı. Kasım ayında dikilen çileklerin Mart ayında meyve vermesi bekleniyor. Yılda 65-70 bin ton çilek üretimi yapılırken, Efeler ilçesinde de çilek dikimine hazır hale getirilen tarlalarda fideler toprakla buluştu. Aydın’da her geçen artan çilek üretiminde üreticiler 2025 yılı için hazırlıklara şimdiden başladı. Yaklaşık bir aydır fide hazırlamak için mesai harcayan üreticiler, adeta zamanla yarışarak çilek fidelerini toprakla buluşturdu.

Umurlu Mahallesi’nde çilek üreticiliği yapan Fırat Pazarlıoğlu da 24 dekar alanda ürettiği çileklerinin fidelerini toprakla buluştururken, 15 Ocak gibi ilk hasadın yapılması bekleniyor. Fide dikiminde üreticileri yalnız bırakmayan Efeler İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Esen ise tüm üreticilere bereketli ürünler ve bol kazançlar temennisinde bulundu.