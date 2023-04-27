Aydın genelinde gezerek ihtiyaç sahiplerinin yanında olan Aile Sosyal Destek Programı ekipleri, ulaşılmayan tek bir hane bırakmamak için kapı kapı geziyor.

Aydın Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Efeler Sosyal Hizmet Merkezi, ilçe genelindeki çalışmalarına devam ediyor. İlçede mahalle mahalle gezen Aile Sosyal Destek Programı (ASDEP) ekipleri, hem ihtiyaç sahibi aileleri tespit ediyor hem de vatandaşları hakları konusunda bilgilendiriyor. Ailelerin ihtiyaç ve taleplerine uygun sosyal hizmet modelleri sunarak ailelerin refah düzeyini artırmayı hedefleyen ekipler, ulaşılmayan tek bir hane bırakmamak için kapı kapı geziyor.

Konu ile ilgili Efeler Sosyal Hizmet Merkezi’nden yapılan açıklamada “Ulaşılmadık tek bir hane kalmayana dek yollardayız. (Aile Sosyal Destek Programı) çerçevesinde hanelerin temel ihtiyaçlarının tespit edilmesi ve giderilmesine yönelik ziyaretlerimizi gerçekleştirmeye, ulaşılmadık tek bir hane kalmayana dek var gücümüz ile çalışmaya devam edeceğiz” ifadeleri yer aldı.