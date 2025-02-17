Maaşlarının eksik ödendiği gerekçesiyle iş bırakan Temizlik İşleri Müdürlüğü personelleri ile görüşen Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, görüşmelerin ardından grevin sona erdiğini ifade ederek "Ödemelerinizi en kısa sürede tamamlayacağız" dedi.

Efeler Belediyesi’nde görev yapan temizlik işçilerinin, maaşlarının eksik yattığı gerekçesiyle gerçekleştirdiği grevin ardından vatandaşların mağdur olmaması adına sahaya inen Efeler Belediyesi’nin diğer birimlerinin personelleri ve Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle ilçe genelinde temizlik çalışmaları aksamadan gerçekleştirildi. Yaşanan durumun ardından Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, Temizlik İşleri Müdürlüğü’nde görev yapan personelle bir araya geldi. Her fırsatta personellerin mağdur olmaması ve Efeler’de hizmetlerin aksamaması adına çabaladıklarını ifade eden Başkan Yetişkin, işçilerle anlaşmaya vardıklarını açıkladı. Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin ile Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli arasında yapılan görüşmeler neticesinde grev sona erdi.

"Siz eylem yapmasanız da hakkınızı ödeyeceğiz"

Efeler Belediyesi’ne ait Kocagür Mahallesi’nde bulunan şantiyede mesai arkadaşlarıyla buluşan Başkan Yetişkin, onlara hitaben yaptığı konuşmasında, "Yaptığınızın doğru olmadığını hala daha düşünmeye devam ediyorum. Çünkü mağduriyetle karşı karşıya kalan Efeler halkı oldu. Bizler bu şehre hizmet etmekle yükümlüyüz. Eyleme başladığınız Cumartesi günü de aynı şeyleri söyledim. Pazartesi günü hesaplarımızı tekrar kontrol edelim. Gerekli çalışmaları yapalım. Neler yapabiliriz bakalım ve süreci en kısa sürede çözüme kavuşturalım dedim. Bizler Efeler Belediyesi yöneticileri olarak, eylem yapmasaydınız da canla başla sizlerin eksik ödemelerinizi tamamlamak için çalışıyorduk ve ödemelerinizi en kısa sürede tamamlayacağız. Lütfen bunu eylemle kazanılmış bir zafer olarak görmeyin" ifadelerini kullandı.

Başkan Yetişkin’in konuşmasının ardından sahaya dönen ekipler, 26 araçlık bir filoyla kentte hummalı bir çalışma başlattı.