Aydın’ın Efeler ilçesinde gıda satışı yapan işletmelerde gerçekleştirilen denetimler devam ederken, stajyerler de denetim işini sahada öğreniyor.

Aydın’ın Efeler ilçesinde gıda satışı yapan işletmelerde gerçekleştirilen denetimler devam ederken, stajyerler de denetim işini sahada öğreniyor.

Ülke genelinde olduğu gibi Aydın’da da gıda işletmelerine yönelik denetimler aralıksız olarak devam ediyor. Bu çerçevede Efeler İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesindeki ekipler, ilçe genelindeki gıda işletmelerinde denetim gerçekleştirdi. Her zaman gerçekleştirilen denetimlere bu kez stajyerler de katıldı. Yapılan denetimler ile hem işletmelere rehberlik ediliyor hem de stajyerler işi sahada öğreniyor.

Konu ile ilgili Efeler İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Gıda denetimi faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Hem işletmelerimize rehberlik ediyor, hem de mevzuata uygunluklarını denetliyoruz. Kurumumuzda stajlarını yapan öğrencilerimiz de denetim işini bu vesileyle sahada öğrenmiş oluyorlar” ifadelerine yer verildi.