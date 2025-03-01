Aydın’ın Efeler ilçesinde halk sağlığı için sahaya inen zabıta ekipleri, fırınlarda hijyen denetimi gerçekleştirdi.

Efeler Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların sağlıklı ve güvenli gıdaya ulaşmalarını sağlamak hedefiyle yürüttüğü gıda denetimlerine aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda sahaya inen zabıta ekipleri, Ramazan ayı ile birlikte hareketlilik yaşanan ilçedeki fırınlarda denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde fırınların işletme kayıt belgelerinden, fiziki şartlarına, hijyen standartlarından, gıda maddelerinin muhafaza yöntemlerine kadar geniş bir yelpazede kontroller yapıldı. Özellikle işletmelerin asgari teknik ve hijyenik şartlara uygunluğu, son tüketim tarihleri, gıda maddelerinin korunma durumu, etiket bilgileri, satış şartları ve ekmek gramajları gibi unsurlar dikkatlice incelendi. Ayrıca, kurallara uymadığı tespit edilen işletmelere ilgili yasal çerçevede idari yaptırımlar uygulandı. İlçe sakinleri, yapılan denetimlerin kendilerine güven verdiğini ve sağlıklı ürünlerin sunulması noktasında gösterilen hassasiyeti takdirle karşıladıklarını belirterek, Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin ile zabıtalara teşekkür etti.