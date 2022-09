Eğitimden tarıma, kültürden spora, çevre projelerinden dezavantajlı vatandaşların hayata aktif katılımını sağlamaya kadar geniş yelpazede birçok sosyal belediyecilik uygulamasını hayata geçiren Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, Aydın’da bir ilki daha gerçekleştiriyor.

Eğitimden tarıma, kültürden spora, çevre projelerinden dezavantajlı vatandaşların hayata aktif katılımını sağlamaya kadar geniş yelpazede birçok sosyal belediyecilik uygulamasını hayata geçiren Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, Aydın’da bir ilki daha gerçekleştiriyor.

Down sendromlu çocuklar ve aileleri ile 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü’nde kahvaltıda bir araya gelen Başkan Atay, aileleri bir dernek çatısı altında toplanmaya davet etmiş, Down Kafe açacağına dair de söz vermişti. Başkan Mehmet Fatih Atay’ı önerisi ile 10 Haziran’da +1 Down Sendromlular Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği’nin açılışı gerçekleşmiş, Atay açılış töreninde ailelere “Down Kafe’mizi çok kısa sürede hayata geçireceğiz” müjdesini yenilemişti.

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay’ın talimatıyla kısa sürede çalışmaları tamamlanan Down Kafe, 3 Ekim Pazartesi günü saat 18.00’de gerçekleşecek törenle hizmete girecek. Ünlü Oyuncular Altan Erkekli ve Veysel Diker’in katılımıyla, Pınarbaşı Mesire Alanı’nının muhteşem doğasında açılacak olan Down Kafe hakkında konuşan Başkan Atay, “Efelerimizin özel çocuklarına ve gençlerine verdiğim bir sözü daha yerine getireceğim açılışımıza Tüm Efeler halkımızı davet ediyorum. Aydın’da bir ilki gerçekleştireceğimiz Down Kafe’mizin açılış törenine herkesi bekliyorum, gelin bu sevinci hep birlikte yaşayalım” diye konuştu.