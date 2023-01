Aydın’ın Efeler ilçesinde Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay’ın talimatıyla hayata geçirilen Kitap Kafe’nin dokuzuncusu düzenlenen törenle açıldı. Açılış töreninde konuşan Başkan Atay, çocuklara seslenerek “Yarın ülkeyi yönetecek olan sizlerin rahat bir şekilde ders çalışabileceğiniz bir ortam oluşturduk” dedi.

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay’ın Efeler’i ‘Marka Kent’ yapma yolunda hayata geçirdiği projelerinden ’Kitap Kafe’nin dokuzuncu şubesi Girne Mahallesi’nde düzenlenen törenle açıldı. Geçtiğimiz yıl Ocak ayında açılan ilk Kitap Kafe’nin açılış töreninde, diğer mahallelerde de kitap kafeler açılacağı konusunda Efeler halkına söz veren Başkan Atay, bu sözünü hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadığını ifade ederek, verdiği tüm sözleri tutacağına dikkat çekerek, önümüzdeki ay da Güzelhisar Mahallesi’nde onuncu Kitap Kafe’nin açılışını yapacaklarının müjdesini verdi.

Bir sözünü daha yerine getirmenin mutluluğunu ve gururunu yaşadığını ifade eden Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay; “Hepimizin bir amacı var ve o amaç da iyi bir ortamda yaşam sürmek, hijyenik bir çevre düzeni olmasını istemek, mutlu olmak, ulaşımda sorun yaşamamak, gelirimizi artırıcı projelere tanıklık etmek. Bütün bunlar bizler için. Ama esas temel konu geleceğimiz olan çocukların bilgiye erişmeleri konusunda onlara yardımcı olmak en temel görevimiz diye düşünüyorum. Düşünün benim çocukluğumda benim ilçemde bir tane kütüphane vardı ve saat 5’te de kapanıyordu. Yıllar sonra Efeler ilçesi çok mu farklıydı? Hayır, farklı değildi. Bir tane kütüphane vardı ve o kütüphane de saat 17’de kapanıyordu. Şimdi söz verdik gençlerimize, çocuklarımıza. Onların bilgili yetişmeleri için. Onların bilgiye ulaşma konusunda sıkıntı çekmeleri için. Onlar bilgili oldukları zaman yaşamlarının kalitesinin yükselmesi, korkudan, endişeden uzak bir hayat sürmeleri için. Bu kitap kafeleri, bu projeleri seçimden önce halkımıza sunduk. Onlar da bizi seçtiler. Sizler bizi seçtiniz. Biz de verdiğimiz sözlerin hepsini teker teker yerine getiriyoruz. Bu Kitap Kafe’de onların bir tanesini. Bütün verdiğim sözleri yerine getireceğim. Siz benim yanımda olduğunuz sürece size verdiğim sözleri yerine getirmeme hiç kimse ama hiç kimse engel olamayacak. Çünkü halk ne isterse o yapılır. Ben de siz ne istiyorsanız onu gerçekleştirdim. Ben kitap kafelerden her ay bir tane açacağız. Gelecek ay da Güzelhisar Mahallemiz’de onuncu Kitap Kafe’yi açacağız. Her mahallede bunu yaparken çocuklarımıza da bir görev düşüyor. Ailelerinizin bir tek ders çalışmanızı istiyor. Biz de ders çalışmanızı burada hiçbir sorun çıkarmadan yapabileceğiniz bir ortam oluşturduk. Biz sizlerin gelecek kuşaklar olarak, bu ülkeyi yarın yönetecek olan insanlar olarak daha bilgili, daha sevgi dolu, barışçıl bir yaşam sürülecek politikalar üretmenizi istiyoruz. Kitap Kafelerimizi her mahallede de bunu gerçekleştireceğiz. Kimse bu konuda da endişe etmesin. 12 ay boyunca yapacağımız bütün projeleri planladık, gerçekleştirdik” dedi.

Başkan Atay, konuşmasının ardından beraberindeki heyet ile birlikte “Okuyan Çocuk” isimli heykelin ve Kitap Kafe’nin açılış kurdelesini keserek, kafe içerisinde incelemelerde bulundu. Kitapları da inceleyen Başkan Atay, Efelerli vatandaşlara da seslenerek, kitap bağışlarının devam ettiğini ve isteyen herkesin kitap bağışında bulunabileceğini hatırlattı. Açılış törenine onur konuğu olarak katılan yazarlar ise onlar için hazırlanan stantta kitaplarını imzaladı.