Efeler Belediyesi tarafından düzenlenen 3. Geleneksel Efeler Kuyulu Deve Güreşi Festivali bu yıl da coşkuyla gerçekleşti.

Ege Bölgesi’nin köklü kültürel miraslarından biri olan deve güreşi, düzenlenen festivallerle gözler önüne serilmeye devam ediyor. Efeler Belediyesi ile Kuyulu Devecilik Kültürü ve Deve Güreşleri Derneği iş birliğiyle düzenlenen Deve Güreşi Festivali’ne yaklaşık 100 deve katıldı. Havanın soğuk olmasına rağmen, festival alanında mangallarını yakarak güreşleri izleyen birçok kişi, etkinliğin keyfini çıkararak güreş heyecanına ortak oldu. Develerin arenadaki güreşleri sırasında zaman zaman kaçan develer ise izleyicilere hareketli anlar yaşattı. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin ve diğer CHP’li belediye başkanları saha içerisinde dolaşıp vatandaşlarla selamladı.

Yörük kültürünü yaymak istediklerini ifade eden Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, "Bu festivali 8 Aralık’ta yapacaktık ancak hava şartları nedeniyle ertelemek zorunda kaldık. Bu yörük kültürünü daha fazla tanıtarak yaymak istiyoruz. Hava biraz soğuk ama insanlar sıcak, başkanlarım sıcak. Hep birlikte keyifli bir geçirmeyi diliyorum" dedi.

"Deve güreşlerini ’yapmayın’ diyenlere inat sürdüreceğiz"

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu da, "Anıl başkan öncülüğünde güreşlerin düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Sultanhisar’dan Kuyucak’a tüm Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanlarımız burada. Yörük kültürümüzü ’deve güreşini yapmayın’ diyenlere inat devam ettireceğiz. Neden deve güreşi yapılmasını istemiyorlar acaba? O mantık ile gidersek önümüzdeki haftalarda Ramazan ayında iftar da mı vermeyelim? Tüm Cumhuriyet Halk Partili belediyeler yörük kültürümüzü gelecek nesillere, çocuklarımıza, torunlarımıza aktarmak için bu kültürü yaşatacağız" diye konuştu.

Kuyulu Mahallesi’nde düzenlenen deve gu¨res¸i festivaline; Aydın Bu¨yu¨ks¸ehir Belediye Bas¸kanı O¨zlem C¸erc¸iogˆlu, Efeler Belediye Bas¸kanı Anıl Yetis¸kin, CHP’li ilc¸e belediye bas¸kanları, CHP il ve ilc¸e başkanları, mahalle muhtarları ve çok sayıda vatandas¸ katıldı.