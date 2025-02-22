Efeler Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikte "Arkadaşım Ben Geldim" adlı tiyatro oyunu, çocuklarla buluştu. Eğitici mesajlarında da verildiği oyunda, çocuklar kahkaha dolu vakit geçirdi.

Çocukların keyifli ve eğlenceli vakit geçirmeleri amacıyla Efeler Belediyesi tarafından çocuklara özel tiyatro etkinliği düzenledi. Ünlü sinema sanatçısı Gülnihal Demir ve tiyatrocu Nuri Yiğit’in sahne aldığı "Arkadaşım Ben Geldim" adlı müzikli çocuk oyunu, büyük beğeni topladı. Çocuklar tiyatro gösterisini kahkahalar içinde izledi. Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin ise çocuklar için kültürel aktivitelerine aralıksız devam edeceklerini vurguladı.

Konu ile ilgili Efeler Belediyesi’nden yapılan açıklamada "Usta oyuncular Gülnihal Demir ve Nuri Yiğit’in sahnelediği ’Arkadaşım Ben Geldim’ isimli müzikli çocuk oyunu, minik sanatseverlere eğlence dolu anlar yaşattı. Oyunumuzu izleyen tüm çocuklara ve değerli ailelerine çok teşekkür ediyoruz" ifadeleri yer aldı.