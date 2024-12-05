Aydın’ın Efeler ilçesinde otizm farkındalığını arttırmak amacıyla düzenlenen ’Çocuk Gözüyle Otizm’ başlıklı resim yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri düzenlenen ödül töreni ile verildi.

Efeler Belediyesi, Adnan Menderes Üniversitesi, özel bir kolej ve Kadın Hekimler Eğitime Destek Vakfı (KAHEV) işbirliğiyle ’Çocuk Gözüyle Otizm’ başlıklı resim yarışması düzenlendi. İlkokul, ortaokul ve özel eğitim kurumlarında eğitim gören öğrencilerin katıldığı yarışmada dereceye giren çocuklar ödüllendirildi. Nevzat Biçer Konferans Salonu’nda düzenlenen programın açılış konuşmasını yapan Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, resim yarışmasına 370 çocuğun başvuru yaptığını ifade ederek, "Bu demek oluyor ki her aileyi 4 kişiden saysanız yaklaşık olarak 2 bin farkındalık oluşturduk. Bizim için de önemli olan buydu. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde yaptığım konuşmada da söylediğimi tekrarlayarak bu günün kutlanacak bir gün olmadığını farkındalık oluşturularak, beraber yaşama kültürünü geliştirilecek bir gün olarak idrak edilmesi gerektiğini tekrar etmek istiyorum. Bizler de bu farkındalıkları arttırarak devam ettirmek için çalışıyoruz. Bundan sonraki süreçte otizmli doğumla ilgili yüzde 35 gibi bir orandan bahsediliyor. Bu demek oluyor ki dünyada her doğan 35’i otizmli olarak doğacak. Bu resim yarışmasına katılan çocuklarımız da otizmin farkına vardılar, ne olduğunu da öğrendiler" dedi.

Panel düzenlendi

Yetişkin ve Özdemir’in konuşmasının ardından ’Uzman Gözü ile Otizm’ paneli düzenlendi. Panelde ilk olarak konuşan Aydın Otizm Gençlik ve Spor Derneği Başkanı Adnan Özdemir, "Otizm, kelime anlamı olarak bakıldığında yaygın gelişimsel bozukluk yani içe dönüklük olarak karşımıza çıkar. Belirtileri kelime tekrarları, tekrarlayan davranışlar gibi çeşitli durumlar arka arkaya sıralanır gider. Tedavisi var, o da eğitim ve spor. Bunu da zaten biz Aydın’da ve Efeler ilçemizde Türkiye’ye örnek olacak şekilde Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu ve Efeler Belediye Başkanımız Anıl Yetişkin’in örnek çalışmaları ile sürdürüyoruz. Bir otizmli aile ile her zaman karşı karşıyayız. Benim otizmli bir tanıdığım yok diye düşünmeyin, mutlaka komşunuzda, akrabanızda, okulunuzda bir yerde var. Artık bu hızla giderse belki 10 yıl sonra 3 çocuktan bir tanesi otizmli doğacak. Siz de otizmle mutlaka tanışmak zorunda kalacaksınız. O yüzden yadırgamadan, ötekileştirmeden, sevgiyle onlara yaklaştığımızda inanın onların topluma kazandırılmasında ne kadar büyük yol aldığımızı hep birlikte göreceğiz" diye konuştu.

Otizmi gizem dolu bir rahatsızlık hali olarak tanımlayan Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı’ndan Doç. Dr. Hatice Öner ise, "Otizmli bireyde kendi ailesinden başlamak üzere diğer bireylerle olan etkileşiminde bozulma vardır. Diğer insanlardan bağlantısız, kendine ait bir iç dünyası vardır. Bazen sizin söylediğiniz şeye yankılanma tarzında sizin söylediğiniz sözleri aynen geriye aktarma gibi iletişim problemleri ortaya de çıkar. Özellikle konuşma ve dil gelişimlerinde bozulma ve gerilikler olur" ifadelerini kullanarak otizmle ilgili bilgilendirmelerde bulundu.

Dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi

Program sonunda ’Çocuk Gözüyle Otizm’ isimli ödüllü resim yarışmasında; ilkokul, ortaokul ve özel eğitim kurumları kategorilerinde dereceye giren öğrencilere başarı belgeleri, madalya ve ödülleri verildi.