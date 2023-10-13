Efeler Belediyesi tarafından hizmete açılan Prof. Dr. Aziz Sancar Matematik ve Bilim Parkı misafirlerini ağırlamaya devam ediyor.

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay’ın, “Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün matematiğe olan sevgisi ve heyecanı bize de yansıdı. Geleceğimiz olan çocuklarımızın iyi bir eğitim alması gerekiyor. Bu park, onların temel eğitimine katkı yapacak” sözleri eşliğinde kurdelesini kestiği ve Nobel ödüllü bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar’ın adının verildiği Bilim Parkı, 2021 yılının Ekim ayında hizmete sunuldu.

Türkiye’de bir ilk olma özelliği taşıyan Prof. Dr. Aziz Sancar Matematik ve Bilim Parkı, öğrenmenin eğlence ile keyifli hale gelmesini ve edinilen bilgilerin pekiştirilmesini sağlıyor. Sezar şifreleri, Hilbert küpü gibi çeşitli eğitici oyun grupları; bilim kâşiflerinin özgün fikirler ile problem çözmelerine yardımcı oluyor.

Açıldığı günden bu yana yerli ve yabancı çok sayıda öğrenci grubunu ağırlayan Prof. Dr. Aziz Sancar Matematik ve Bilim Parkı, Efeler’in eğitim turizminin başkenti olma hedeflerine katkı sunuyor. Park, Türkiye’nin dört bir yanından farklı yaşlardaki öğrenci ve eğitmenlerin yanı sıra çok sayıda uluslararası öğrenci tarafından adeta ziyaretçi akınına uğruyor.

Alanında uzman öğretmenler, parktaki eğitici oyuncakları misafirlere tek tek tanıtıyor. Bilim meraklıları, uygulamalı oyunlar eşliğinde yeni bilgileri deneyimleyerek ediniyor. Oyunların ardından keyifli anlarına kısa bir ara vermek isteyenlere parkta yer alan Bilim Kafe eşlik ediyor. Doğayla iç içe olan ve ziyaretçilerine bu yönüyle de etkileyen parkın çevresinde zeytin başta olmak üzere farklı türlerde ağaçlar da yer alıyor.