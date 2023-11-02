Aydın’ın Efeler ilçesinde pamuk üreticileri sezon hareketliliği yaşarken, sahaya inen Efeler İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, pamuk hasat kontrollerine devam ediyor.

Aydın tarımının tansiyonunu belirleyen pamukta sezon hareketliliği devam ederken, beyaz altın üreticileri de ürünlerine gözü gibi bakıyor. Öte yandan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde hastalıklara karşı pamuk kontrolleri de aralıksız sürerken, Efeler ilçesinde de saha ekipleri pamuk hasadına katılarak kontrol gerçekleştirdi. Üreticilerin daha iyi verim alabilmesi ve pamuğun hastalıklara karşı korunması hedefiyle kontroller yapılırken, üreticilere bereketli bir sezon geçirilmesi temenni edildi.

Konu ile ilgili Efeler İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada “Beyaz altında hasat zamanı. Üreticilerimizin büyük emek harcayarak elde ettikleri ürünlerinde hasada dayalı kayıpları önlemek için denetimlerimizi aralıksız sürdürüyoruz. Bugün olduğu gibi” ifadeleri yer aldı.