Efeler Belediyesi’ne ait EFEBEL şirketinin çalışanları maaşlarının eksik ödendiği gerekçesiyle iş bırakma eylemi sürerken, vatandaşların mağdur olmaması adına teyakkuza geçen belediye ekipleri, ilçe genelinde temizlik ve çöp toplama işlemlerini gerçekleştirdi.

Temizlik işçilerinin maaşlarının eksik yattığı gerekçesiyle gerçekleştirdiği grevin ardından vatandaşların mağdur olmaması adına sahaya inen Efeler Belediyesi personelleri, sabahın ilk ışıklarından itibaren ilçe genelinde çalışmalarına aksamadan devam etti. Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı 18 çöp kamyonu ile ilçe genelinde çalışmalarını sürdüren ekipler, çöp toplama işlemlerini aralıksız gerçekleştirdi. Belediye ekipleri, kent genelinde hijyenin sağlanması için özveriyle çalışırken, vatandaşların günlük yaşamlarını olumsuz etkileyecek herhangi bir aksaklığın yaşanmasına da izin vermiyor.

Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, temiz ve yaşanabilir bir şehir için tüm imkanların seferber edildiğini vurgulayarak, "Vatandaşlarımızın mağdur olmasına izin vermeyeceğiz. Belediye olarak halkımıza hizmet etmeye devam ediyoruz" dedi.