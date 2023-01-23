Efeler’de ders çalışmak isteyen öğrenciler ile bilgiye ulaşmak isteyen vatandaşların uğrak noktası olan Kitap Kafelerin sayısı artmaya devam ediyor.

Efeler’de ders çalışmak isteyen öğrenciler ile bilgiye ulaşmak isteyen vatandaşların uğrak noktası olan Kitap Kafelerin sayısı artmaya devam ediyor.

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay’ın eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak amacıyla hayata geçirdiği Kitap Kafeler, kentin dört bir yanında yoğun ilgi görüyor. Girne Mahallesi’nde yapımı tamamlanan, mahallenin 2’nci, Efeler’in 9’uncu Kitap Kafesi, 25 Ocak Çarşamba günü saat 13.00’te Girne Mahallesi Girne Bulvarı’ndaki adresinde gerçekleştirilecek törenle hizmete açılacak.

Efeler’i daha modern ve yaşanılabilir bir kent yapma vizyonuyla çalışan Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, açılışa tüm vatandaşları davet etti. Başkan Atay, “Bilgiye ulaşmanın maliyeti ülkemizde ve dünyada her geçen gün artıyor. Kitap Kafeler, bu maliyeti en aza indirmekle yetinmiyor aynı zamanda bilgiye giden yolu konforlu hale getiriyor. Eğitim, hem insanların yaşam kalitesini artırmak hem de kurum ve kuruluşların devamlılığını sağlamak içim en önemli araç. Biz de bu bilinç ve anlayışla Kitap Kafelerin sayısını artırmaya devam ediyoruz. Çarşamba günü gerçekleştireceğimiz açılışımıza tüm vatandaşlarımızı davet ediyorum” diye konuştu.