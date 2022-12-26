Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay’ın ’Marka Kent Efeler’ vizyonu için hayata geçirdiği projelerden kitap kafelerin 8’incisi kapılarını açmak için gün sayıyor.

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay’ın ’Marka Kent Efeler’ vizyonu için hayata geçirdiği projelerden kitap kafelerin 8’incisi kapılarını açmak için gün sayıyor.

Efeler halkı için çalışmalarını sürdüren Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay göreve gelmesinin ardından bu güne kadar; Adnan Menderes, Girne, Orta, Ata, Umurlu, Cumhuriyet ve Fatih Mahalleleri’nde kente 7 Kitap Kafe kazandırdı. Ders çalışmaya elverişli ve nezih ortamı, internet bağlantılı bilgisayarları ve ücretsiz ikramlarıyla Efelerli gençlerin gözdesi olan kitap kafelerin sayılarının artacağını müjdeleyen Başkan Atay, gençlere verdiği sözleri tutmaya devam ediyor. Başkan Mehmet Fatih Atay’ın gözde projesi kitap kafelerin 8’incisi 28 Aralık Çarşamba günü saat 12.30’da Çeştepe Mahallesi Barış Caddesi No:9 adresinde düzenlenecek törenle hizmete açılacak.

Çeştepe Mahallesi Kitap Kafe’nin açılış törenine tüm Efeler halkını davet eden Başkan Atay, “Kentimizdeki öğrencilerimizin, genç arkadaşlarımızın yoğun ilgi gösterdiği, sabah saatlerinde kapıda yer bulabilmek için sıraya girdikleri kitap kafelerimizin sayılarını söz verdiğimiz gibi artırıyoruz. 8’inci Kitap Kafe’mizi Çeştepe Mahallemizde hizmete açacağız. Tüm Efeler halkımızı açılışımıza davet ediyorum. Gelin bu sevinci hep birlikte yaşayalım” diye konuştu.