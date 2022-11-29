Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay’ın hayata geçirdiği projelerden Kitap Kafelerin 7’ncisi kapılarını açmak için gün sayıyor.

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay’ın hayata geçirdiği projelerden Kitap Kafelerin 7’ncisi kapılarını açmak için gün sayıyor.

Efeler halkına modern yaşam alanları oluşturmaya devam eden Başkan Atay; Adnan Menderes, Girne, Orta, Ata, Umurlu ve Cumhuriyet mahallelerinde kente 6 adet Kitap Kafe kazandırdı. Ders çalışmaya elverişli ve nezih ortamı, internet bağlantılı bilgisayarları ve ücretsiz ikramlarıyla Efelerli gençlerin gözdesi olan kitap kafelerin sayısını artacağını müjdeleyen Başkan Atay gençlere verdiği sözleri tutmaya devam ediyor. Başkan Mehmet Fatih Atay’ın gözde projesi Kitap Kafelerin 7’ncisi 1 Aralık Perşembe günü saat 12.30’da Fatih Mahallesi Batı Aydın Bulvarı No:7 adresinde düzenlenen törenle hizmete açılacak.

Fatih Mahallesi Kitap Kafe’nin açılış törenine tüm Efeler halkını davet eden Başkan Atay, “Efelerli gençlerimize, görev yaptığım süre boyunca hemen hemen her mahalleye kitap kafe açma sözü verdik. Bu sözümüzü tutuyor, kitap kafelerimizin sayısını artırıyoruz. Kentimizdeki öğrencilerimizin, genç arkadaşlarımızın yoğun ilgi gösterdiği, sabah saatlerinde kapıda yer bulabilmek için sıraya girdiği kitap kafelerimizin 7’incisini Fatih Mahallemizde hizmete açacağız. Tüm Efeler halkımızı açılışımıza davet ediyorum. Gelin bu sevinci hep birlikte yaşayalım” diye konuştu.