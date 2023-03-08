Efelerli kadınların uğrak noktası olan Hanımevlerine bir yenisi daha ekleyen Efeler Belediyesi, 5’inci Hanımevi’ni düzenlenen tören ile açtı.

Efelerli kadınların uğrak noktası olan Hanımevlerine bir yenisi daha ekleyen Efeler Belediyesi, 5’inci Hanımevi’ni düzenlenen tören ile açtı.

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay’ın kadınlar için projelendirdiği Hanımevlerine bir yenisi daha eklendi. Kadınların sosyalleşmek için tercih ettikleri Hanımevlerinin beşincisi 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde Ata Mahallesi 656 Sokak Ata Park’ında düzenlenen törenle açıldı. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla açılışa katılan kadınlara karanfil hediye eden belediye ekipleri kadınların günlerini kutladı.

Konuşmasının başında tüm kadınların Dünya Kadınlar Günü’nü kutlayan Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, “Kadınlar hayatımızın en önemli varlıkları. Neşet Ertaş’ın dediği gibi kadınlar insan, erkekler insanoğlu. Bütün kadınlarımızın Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun. Hepiniz birer emekçisiniz. Hepiniz birer çalışan insanlarsınız. Hayatımızı güzelleştiriyor ve renklendiriyorsunuz. İyi ki varsınız sağ olun" dedi.

Hayata geçirdikleri dershane ve kreş projelerinden bahseden Başkan Atay, "Kadınlarımızın hayatını kolaylaştırmak adına çalışan kadınlarımızın çocuklarını güvenli ellere bırakabilmeleri için ilk yaptığımız şey kreşti. Daha sonra dershaneyi açtık. Ekonomik durumu iyi olmayan ama onların içinde de çok zeki çocukların olabileceğini bildiğimiz için o çocukların yeterli eğitim alması gerektiğinden onlara yeni bir fırsat verdik. Oradaki çocuklarımızdan her yıl bir çocuğumuz fen lisesini kazanıyor. Bu yıl 68 çocuğumuz anadolu lisesini kazandı. Bütün öğretmenlerime, bütün emek veren eğitim camiasına, bütün kadınlarımıza çok teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar" diye konuştu.

Hanımevlerinin açılmasının nedeninin kadınların daha rahat sosyalleşebilmesi için olduğunu vurgulayan Atay, “Hanımevleri’ni açmamızın en büyük nedeni Merkez Yeniköy’deki seçim çalışmalarındaki kadınlarımızdı. Kahvede konuşma yapmak için oturdum. Karşımızda altı kadın, birinin kucağında da çocuk vardı. Sandalye gönderdik oturmadılar, ’ayakta bekleyeceğiz’ dediler. Ben de biraz uzun konuşurum, onların ayakta durmasını içim el vermedi. Doğal olarak kısa bir konuşma yaptım. Onların yanına gidip, ‘yoruldunuz niye oturmadınız?’ dediğimde, bana ‘oturmayacağız başkanım ama biz seni destekliyoruz’ dediler. ’Seçilirsem benden ne istiyorsunuz?’ diye sorduğumda benden park yapmamı istediler. Bana, ’çünkü onun oğlu oluyor, kocası oluyor, benim çocuğum oluyor, sosyalleşemiyoruz, konuşamıyoruz, dertleşemiyoruz, parka ihtiyacımız var’ dediler. İlk yaptığım park kadınlar parkıydı. O kadınlar için yaptım. Şimdi de bu hanımevlerini hayata geçiriyoruz. Hanımlarımız her gün buraya gelebilirler. Sosyalleşebilir, birlikte olabilmeleri ve birlikteliklerinin de kendilerine huzur ve mutluluk verebileceği bir ortamı burada bulabilirler. Sizin için yaptım hanımlar. Eğer siz mutlu olursanız, inanınki aileler mutlu olur, mahalle mutlu olur, Türkiye mutlu olur" ifadelerini kullandı.

Başkan Atay konuşmasının ardından açılışa katılan kadınlar ile birlikte açılış kurdelesini keserek 5’nci Hanımevi’ni hizmete açtı. Efeler halkının yoğun ilgi gösterdiği açılış törenine; Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, eşi Güneş Atay, Efeler Belediyesi’nin meclis üyeleri, birim müdürleri, kentteki sivil toplum kuruluşlarının ve siyasi partilerin temsilcileri ile muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.