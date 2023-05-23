Efeler İlçe Tarım Müdürlüğü ile Yalova Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü’nün ile birlikte hazırladığı ’Efeler Diyarında Kuşkonmaz Projesi’ çerçevesinde üreticilere 4 bin 300 kuşkonmaz fidesi dağıtılarak dikimi yapıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı’nın destekleriyle Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen "Kadın Çiftçiler Yeniliklerle Buluşuyor" program sürüyor. Efeler İlçe Tarım Müdürlüğü ve Yalova Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü’nün birlikte hazırladığı ’Efeler Diyarında Kuşkonmaz Projesi’ çerçevesinde 4 bin 300 kuşkonmaz fidesi dağıtıldı. Yetkililer tarafından çiftçilere kuşkonmazın yetiştirilmesi hakkında bilgi verilerek fidelerin dikimi gerçekleştirildi.

Programa Efeler Kaymakamı İlker Arıkan’da katılarak kadın çiftçiler ile birlikte kuşkonmazları toprakla buluşturdu, gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgi aldı.