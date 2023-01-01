Evcil hayvanların kimliklendirilmesi yönetmeliği çerçevesinde çip takma zorunluluğu süresi biterken, Aydın’ın Efeler ilçesinde toplam 3 bin can dostu çiplendi.

Evcil hayvanların kimliklendirilmesi yönetmeliği çerçevesinde çip takma zorunluluğu süresi biterken, Aydın’ın Efeler ilçesinde toplam 3 bin can dostu çiplendi.

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın Köpek ve Gelinciklerin Kimliklendirilmesi ve Kayıt Altına Alınmasına Dair Yönetmelik çerçevesinde evcil hayvanlara mikroçip takma zorunluluğu süresi, 31 Aralık 2022 tarihinde sona erdi. Bu tarihe kadar hayvanlarına çip taktırmayanlara 5199 sayılı kanun dahilinde 3 bin 642 lira para cezası uygulanacak. 31 Aralık tarihine kadar verilen süreyi geçirmeyen vatandaşlar ise evcil hayvanlarının çipleme işlemlerini tamamladı. Can dostlarını kucağına alıp Efeler İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün yolunu tutan evcil hayvan sahipleri uygulamadan memnun olduklarını ifade ederken, ilçe tarım personeli de bu süreçte tam kapasite hizmet verdi.

Yaşanan yoğunluktan dolayı çip taktıramayan vatandaşların da mağduriyet yaşamaması adına beyanname kolaylığı sağlanırken, bu süreçte Efeler ilçesinde yaklaşık 3 bin kedi ve köpeğin çipleme işlemleri yapıldı.