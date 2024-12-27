Aydın’ın Efeler ilçesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında üç ayrı şahıstan 164 adet sentetik hap ve çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Efeler ilçesinde uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik olarak yapılan çalışmalar kapsamında, şüpheli Ö.E, T.K ve İ.Ç isimli şahıslardan üç ayrı olayda toplamda 164 adet sentetik ecza hap, 2 parça halinde 1,54 gram metamfetamin, 2 parça halinde 0,50 gram esrar maddesi ele geçirildi. Şüpheliler hakkında Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanma ve Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçları kapsamında adli işlemlere başlandı.